"Бавария" приняла предложение ЦСКА по трансферу французского хавбека

Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса/Автор неизвестен

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс может перейти в ЦСКА, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб принял предложение "армейцев" в размере 10 миллионов евро. Впрочем, такую же сумма предложила и итальянская "Венеция". В связи с этим "Бавария" предоставила Куизансу право выбрать, в какой клуб он перейдет.

В нынешнем сезоне 22-летний Кюизанс провел за "Баварию" два матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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