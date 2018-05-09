"Бавария" приняла решение о будущем Левандовски

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"Бавария" приняла решение о будущем Левандовски
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что нападающий Роберт Левандовски не покинет клуб летом.

"Не стоит переживать по поводу Левандовски. Он останется игроком "Баварии" на следующий сезон", – цитирует Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в "Реал". Впрочем королевский клуб отказался от покупки 29-летнего футболиста.

Не пропустите: На Левандовски появился претендент из АПЛ. | http://soccernews.ru

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