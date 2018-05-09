"Бавария" приняла решение о будущем Левандовски
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что нападающий Роберт Левандовски не покинет клуб летом.
"Не стоит переживать по поводу Левандовски. Он останется игроком "Баварии" на следующий сезон", – цитирует Румменигге Bild.
Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в "Реал". Впрочем королевский клуб отказался от покупки 29-летнего футболиста.
Не пропустите: На Левандовски появился претендент из АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|84
|2
|Шальке
|33
|60
|3
|Боруссия Дортмунд
|33
|55
|4
|Хоффенхайм
|33
|52
|5
|Байер Леверкузен
|33
|52
|6
|РБ Лейпциг
|33
|50
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|49
|8
|Штутгарт
|33
|48
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|47
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Аугсбург
|33
|41
|12
|Вердер Бремен
|33
|39
|13
|Ганновер 96
|33
|39
|14
|Майнц 05
|33
|36
|15
|Фрайбург
|33
|33
|16
|Вольфсбург
|33
|30
|17
|Гамбург
|33
|28
|18
|Кельн
|33
|22