"Бавария" приняла решение по будущему Хамеса
Мюнхенская "Бавария" приняла решение по будущему своего полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".
Так, по сведениям испанской прессы, которая ссылается на SportBild, немецкий гранд не намерен уступать свое право выкупа контракта 27-летнего хавбека у королевского клуба. Поэтому даже в случае, если сам колумбиец выразит желание сменить команду, чемпионы Германии будут настаивать на выполнении им контрактных обязательств.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22