"Бавария" приняла решение по будущему Хамеса

2 Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригес

"Бавария" приняла решение по будущему ХамесаМюнхенская "Бавария" приняла решение по будущему своего полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Так, по сведениям испанской прессы, которая ссылается на SportBild, немецкий гранд не намерен уступать свое право выкупа контракта 27-летнего хавбека у королевского клуба. Поэтому даже в случае, если сам колумбиец выразит желание сменить команду, чемпионы Германии будут настаивать на выполнении им контрактных обязательств.

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