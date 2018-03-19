"Бавария" приняла решение по будущему Левандовски

Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение по будущему своего ведущего форварда Роберта Левандовски.

Так, по сведениям Kicker, чемпионы Германии исключили продажу своего главного бомбардира по окончанию текущего сезона. Однако, издание уточняет, что позиция немецкого гранда вполне может измениться, если по нему поступит предложение, размер которого будет превышать 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Перес опроверг свои переговоры с Левандовски. | soccernews.ru