"Бавария" приняла жесткое решение по игрокам, которые не вакцинировались от коронавируса

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"Бавария" приняла жесткое решение по игрокам, которые не вакцинировались от коронавируса

Фото: инстаграм Йозуа Киммиха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не будет платить зарплату непривитым игрокам, которые оказались на карантине, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба уже сообщило об этом футболистам, которые пришли в недоумение от такого решения. 

Таким образом, зарплату за период карантина не получат нападающие Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, полузащитники Микаэль Кюизанс и Йозуа Киммих. Последний оказывался на самоизоляции уже дважды. Ни один из этих игроков не вакцинировался от коронавируса. 

Стоит отметить, что Киммих может потерять более 700 тысяч евро.

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