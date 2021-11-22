"Бавария" приняла жесткое решение по игрокам, которые не вакцинировались от коронавируса

Фото: инстаграм Йозуа Киммиха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не будет платить зарплату непривитым игрокам, которые оказались на карантине, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба уже сообщило об этом футболистам, которые пришли в недоумение от такого решения.

Таким образом, зарплату за период карантина не получат нападающие Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, полузащитники Микаэль Кюизанс и Йозуа Киммих. Последний оказывался на самоизоляции уже дважды. Ни один из этих игроков не вакцинировался от коронавируса.

Стоит отметить, что Киммих может потерять более 700 тысяч евро.

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