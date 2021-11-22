"Бавария" приняла жесткое решение по игрокам, которые не вакцинировались от коронавируса
Фото: инстаграм Йозуа Киммиха/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" не будет платить зарплату непривитым игрокам, которые оказались на карантине, сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, руководство немецкого клуба уже сообщило об этом футболистам, которые пришли в недоумение от такого решения.
Таким образом, зарплату за период карантина не получат нападающие Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, полузащитники Микаэль Кюизанс и Йозуа Киммих. Последний оказывался на самоизоляции уже дважды. Ни один из этих игроков не вакцинировался от коронавируса.
Стоит отметить, что Киммих может потерять более 700 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20