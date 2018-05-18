"Бавария" приняла решение по Санчешу
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб по-прежнему рассчитывает на португальского полузащитника Ренату Санчеша.
"Санчеш возвращается в "Баварию". Нико Ковач намерен вернуть его на прежний уровень. Безусловно, мы рискуем. У Ренату были два неудачных года. Это связано с победой на Евро-2016 и признания лучшим молодым игроком мира. Ему было сложно пережить это с психологической точки зрения. Мы поверили в него два года назад и не намерены с ним расставаться", - приводит слова Румменигге Deutsche Welle.
Напомним, что в минувшем сезоне 20-летний Санчеш выступал за "Суонси" на правах аренды, но провел за клуб всего 12 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22