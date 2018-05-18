"Бавария" приняла решение по Санчешу

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"Бавария" приняла решение по Санчешу
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб по-прежнему рассчитывает на португальского полузащитника Ренату Санчеша.

"Санчеш возвращается в "Баварию". Нико Ковач намерен вернуть его на прежний уровень. Безусловно, мы рискуем. У Ренату были два неудачных года. Это связано с победой на Евро-2016 и признания лучшим молодым игроком мира. Ему было сложно пережить это с психологической точки зрения. Мы поверили в него два года назад и не намерены с ним расставаться", - приводит слова Румменигге Deutsche Welle.

Напомним, что в минувшем сезоне 20-летний Санчеш выступал за "Суонси" на правах аренды, но провел за клуб всего 12 матчей.

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