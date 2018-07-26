"Бавария" приняла важное решение по Видалю

Теги бавария мюнхенинтер миланартуро видаль

"Бавария" приняла важное решение по Видалю

Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль перейдет в "Интер", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Миланский клуб право начать провести переговоры с футболистом о личном контракте.

Сумма трансфера 31-летнего Видаля составит порядка 25 миллионов евро.

Не пропустите: Румменигге прояснил ситуацию с будущим Видаля. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов