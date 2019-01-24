"Бавария" приобрела защитника сборной США (U-20)
"Бавария" объявила о переходе игрока "Далласа" Криса Ричардса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 18-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.
#FCBayern signs Chris Richards from @FCDallas!— FC Bayern US (@FCBayernUS) 24 января 2019 г.
https://t.co/Q6WsE9SlBv pic.twitter.com/p8OcYEbsbR
"Бавария" заплатила за игрока, примерно, 1,5 миллиона долларов. Еще 500 тысяч американский клуб может получить в виде бонусов.
Ранее американец играл за мюнхенцев на правах аренды. В Юношеской лиге УЕФА он провел за команду (U-19) 6 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11