"Бавария" приобрела защитника сборной США (U-20)

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"Бавария" приобрела защитника сборной США (U-20)

"Бавария" объявила о переходе игрока "Далласа" Криса Ричардса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 18-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Бавария" заплатила за игрока, примерно, 1,5 миллиона долларов. Еще 500 тысяч американский клуб может получить в виде бонусов. 

Ранее американец играл за мюнхенцев на правах аренды. В Юношеской лиге УЕФА он провел за команду (U-19) 6 матчей.

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