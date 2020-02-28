"Бавария" призвала футболистов не участвовать автограф-сессиях из-за коронавируса

Теги бавария мюнхен

"Бавария" призвала футболистов не участвовать автограф-сессиях из-за коронавируса

"Бавария" призвала футболистов не участвовать в фото- и автограф-сессиях с болельщиками немецкого клуба. Об этом сообщается на официальном сайте.

Медицинский отдел "Баварии" в институте Роберта Коха постоянно получает информацию о текущих событиях.

Ранее стало известно, что 23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса.

Завтра, 29 февраля, "Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" в матче 24-го тура Бундеслиги.

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4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 43
6 Шальке Шальке 23 36
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9 Фрайбург Фрайбург 23 33
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12 Аугсбург Аугсбург 23 27
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