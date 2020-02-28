"Бавария" призвала футболистов не участвовать автограф-сессиях из-за коронавируса
"Бавария" призвала футболистов не участвовать в фото- и автограф-сессиях с болельщиками немецкого клуба. Об этом сообщается на официальном сайте.
Медицинский отдел "Баварии" в институте Роберта Коха постоянно получает информацию о текущих событиях.
Ранее стало известно, что 23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса.
Завтра, 29 февраля, "Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" в матче 24-го тура Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16