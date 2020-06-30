"Бавария" продлила аренду трех футболистов

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"Бавария" продлила аренду трех футболистов

"Бавария" продлила контракты с хавбеками Иваном Перешичем, Филиппе Коутиньо и защитником Альваро Одриосолы, передает Bild.

По данным источника, арендные соглашения продлены до конца августа. Это позволит игрокам помочь клубу в розыгрыше Лиги Чемпионов, который возобновится в последнем месяце лета. Кроме того, все три игрока пошли на 50%-ное сокращение зарплаты.

Напомним, Перишич принадлежит "Интеру", Коутиньо - "Барселоне", а Одриосола - "Реалу".

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