"Бавария" продлила аренду трех футболистов
"Бавария" продлила контракты с хавбеками Иваном Перешичем, Филиппе Коутиньо и защитником Альваро Одриосолы, передает Bild.
По данным источника, арендные соглашения продлены до конца августа. Это позволит игрокам помочь клубу в розыгрыше Лиги Чемпионов, который возобновится в последнем месяце лета. Кроме того, все три игрока пошли на 50%-ное сокращение зарплаты.
Напомним, Перишич принадлежит "Интеру", Коутиньо - "Барселоне", а Одриосола - "Реалу".
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
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