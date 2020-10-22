"Бавария" продлила феноменальную серию в Лиге Чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов разгромила мадридский "Атлетико" со счетом 4:0, одержав свою 12-ю победу подряд в турнире.

Данный показатель является рекордным для Лиги Чемпионов. В последний раз немецкий клуб уходил с поля без победы в Лиге Чемпионов 13 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала с "Ливерпулем" (1:3).

Самые продолжительные победные серии в истории Лиги Чемпионов выглядят так:

- "Бавария" - 12

- "Бавария" - 10

- "Реал" - 10

- "Барселона" - 9

- "Барселона" - 9

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