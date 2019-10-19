"Бавария" продлила контракт с 19-летним игроком

"Бавария" подпишет новый контракт с защитником команды Ларсом Лукамом Май. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2022 года.

19-летний Май - воспитанник "Баварии" с 14 лет. За основную команду он выступает с 2017 года, но за основную команду он провел лишь 2 игры.

"Бавария" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 14 очков.

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