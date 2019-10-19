"Бавария" продлила контракт с 19-летним игроком
"Бавария" подпишет новый контракт с защитником команды Ларсом Лукамом Май. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ℹ️ #FCBayern verlängert mit Lars Lukas #Mai bis 2022.— FC Bayern München (@FCBayern) 18 октября 2019 г.
➡️ https://t.co/cNQKyT6SwP pic.twitter.com/BGMw2an2iD
Новое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2022 года.
19-летний Май - воспитанник "Баварии" с 14 лет. За основную команду он выступает с 2017 года, но за основную команду он провел лишь 2 игры.
"Бавария" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1