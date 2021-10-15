"Бавария" продлила контракт с хорватским талантом

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с правым защитником Йосипом Станишичем.

Новое соглашение между хорватом и немецким клубом рассчитано до лета 2025 года.

21-летний Станишич выступает за "Баварию" с 2017 года. За основной состав клуба он провел девять матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Хорватии сыграл два матча.

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