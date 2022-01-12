"Бавария" продлила контракт с Команом

Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен

"Бавария" официально объявила о подписании нового соглашения с французским вингером Кингсли Команом.

Новый контракт будет действовать до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб будет платить французу более 17 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне Коман принял участие в 17 матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал два ассиста.

Напомним, что мюнхенцы также близки к продлению контракта с Сержем Гнабри.

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