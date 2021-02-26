"Бавария" продлила контракт с Мусиалой в день его 18-летия

Полузащитник Джамал Мусиала заключил новый контракт с "Баварией", утверждает Bild.

По сведениям издания, стороны продлили соглашение до 2026 года. По его условиям зарплата футболиста выросла до 5 миллионов евро.

Отмечается, что подписание договора на улучшенных условиях является подарком от клуба к сегодняшнему 18-летию хавбека.

Летом 2019 года Мусиала перебрался в "Баварию" из академии "Челси", за основную команду он провёл 26 матчей и забил 4 гола.

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