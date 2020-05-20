"Бавария" продлила контракт с Нойером
Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между голкипером и немецким клубом будет действовать до лета 2023 года.
34-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Всего в составе мюнхенского клуба он провел 374 матча во всех турнирах и пропустил 266 голов. Ранее играл за "Шальке". Семикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, трехкратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17