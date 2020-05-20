"Бавария" продлила контракт с Нойером

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"Бавария" продлила контракт с Нойером

Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и немецким клубом будет действовать до лета 2023 года.

34-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Всего в составе мюнхенского клуба он провел 374 матча во всех турнирах и пропустил 266 голов. Ранее играл за "Шальке". Семикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, трехкратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.

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