"Бавария" продлила контракт с основным игроком
"Бавария" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с вингером Сержем Гнабри.
23-летний футболист заключил с мюнхенским клубом соглашение до лета 2023 года.
Гнабри выступает за "Баварию" с 2017 года, сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду "Хоффенхайму".
Не пропустите: "Бавария" определила звёздного преемника для Роббена и Рибери. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
-
"Краснодар" заключил новый контракт с молодым голкипером
-
Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"
-
Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару
-
1
Каземиро сравнил Зидана с Солари
-
В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина
-
1
Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере
-
Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"
-
УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"
-
РФС вынес решение по спору между "Рубином" и Караденизом
-
"Бавария" продлила контракт с основным игроком
-
Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли
-
"Милан" принял важное решение по будущему Романьоли
-
Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"
-
"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера
-
"Краснодар" продлил контракт с 20-летним вратарём
-
Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате
-
Определён лучший игрок 18-го тура РПЛ
-
7
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
Испанский телеканал предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13