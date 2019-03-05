"Бавария" продлила контракт с основным игроком

Теги бавария мюнхенсерж гнабри

"Бавария" продлила контракт с основным игроком

"Бавария" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с вингером Сержем Гнабри.

23-летний футболист заключил с мюнхенским клубом соглашение до лета 2023 года.

Гнабри выступает за "Баварию" с 2017 года, сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду "Хоффенхайму".

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