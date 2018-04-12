"Бавария" продлила контракт с Роббеном

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"Бавария" продлила контракт с Роббеном

"Бавария" продлила контракт с голландским вингером Арьеном Роббеном, об этом в своём твиттере сообщил футбольный шеф-редактор издания Bild Кристиан Фальк.

По информации авторитетного источника, 34-летний футболист заключил с мюнхенский клубом соглашение до лета 2019 года.

Напомним, что Роббен выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 287 матчей, забил 138 голов и сделал 97 результативных передач. 

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