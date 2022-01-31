"Бавария" продлила контракт с самым молодым дебютантом команды

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"Бавария" продлила контракт с самым молодым дебютантом команды

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Паулем Ваннером.

Сроки нового соглашения не разглашаются.

16-летний Ваннер в январе стал самым молодым дебютантом в истории "Баварии", выйдя на поле на 75-й минуте в матче 18-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (1:2). Затем он выходил на замену в концовках поединков с "Кельном" (4:0) и "Гертой" (4:1).

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