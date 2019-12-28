"Бавария" продлила контракт с талантливым воспитанником

"Бавария" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с полузащитником Адрианом Файном.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

20-летний Файн является воспитанником "Баварии", но пока не дебютировал за основную команду "ротен".

В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступает за "Гамбург", сыграл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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