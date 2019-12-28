"Бавария" продлила контракт с талантливым воспитанником
"Бавария" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с полузащитником Адрианом Файном.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.
20-летний Файн является воспитанником "Баварии", но пока не дебютировал за основную команду "ротен".
В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступает за "Гамбург", сыграл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|17
|35
|3
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|Шальке
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|Байер Леверкузен
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
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|Вольфсбург
|17
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|Унион Берлин
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