"Бавария" продлила рекордную серию в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в 22 матчах подряд не проигрывает в гостях в рамках Лиги Чемпионов.

"Ротен" продлили свою серию в выездной игре с "Зальцбургом" в 1/8 финала главного еврокубка.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, немецкая команда является рекордсменом ЛЧ по данному показателю.

Второй результат принадлежит "Манчестер Юнайтед" (16), третий - "Аяксу" (14).

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