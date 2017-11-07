"Бавария" продлит контракт с талантливым голкипером

Теги бавария мюнхен

"Бавария" продлит контракт с талантливым голкиперомБоссы "Баварии" остались довольны игрой голкипера Рон-Торбена Хоффмана и в скором времени с ним будет подписан новый контракт.

Отметим, что в данный момент 18-летний футболист защищает цвета резервной команды немецкого гранда.

 Действующее соглашение Хоффмана рассчитано до лета 2018 года. 

Читайте: Хайнкес "забраковал" переход Джана в "Баварию"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов