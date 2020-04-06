"Бавария" продлит контракт с ведущим полузащитником

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара в скором времени продлит контракт с мюнхенским клубом, утверждает Kicker.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние мелкие детали и подписать документы.

Срок нового договора испанца и другие условия соглашения пока неизвестны.

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, в текущем сезоне сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2021 года.

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