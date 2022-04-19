"Бавария" продлит контракты с Нойером и его сменщиком Ульрайхом

Фото: твиттер Нойера\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" договорилась с обеими своими вратарями Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом о продлении их соглашений, сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, контракт Нойера будет рассчитан до 2025 года, ровно также, как и новое соглашение Мюллера. В то же время Ульрайх подпишет контракт до 2023 года.

Напомним, что сейчас соглашение Нойера рассчитано до 2023-го, а Ульрайха - до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Мануэль сыграл в 25 матчах Бундеслиги, в 10 из которых сохранил свои ворота сухими. Ульрайх в Бундеслиге сыграл всего один сухой матч из 5.

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