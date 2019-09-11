"Бавария" продолжает следить за восстановлением Сане

"Бавария" не утратила интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.

Как сообщает SportBild, немецкий клуб наравне с "горожанами" отслеживает восстановление футболиста. Напомним, что "Бавария" практически подписала Сане минувшим летом, однако сделка не состоялась из-за его травмы.

Отмечается, что Сане уже вернулся в Англию после перенесенной операции. Ранее сообщалось, что восстановлением Сане занимается Кристиан Финк, часто сотрудничавший с "Баварией".

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