"Бавария" продолжает следить за восстановлением Сане
"Бавария" не утратила интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Как сообщает SportBild, немецкий клуб наравне с "горожанами" отслеживает восстановление футболиста. Напомним, что "Бавария" практически подписала Сане минувшим летом, однако сделка не состоялась из-за его травмы.
Отмечается, что Сане уже вернулся в Англию после перенесенной операции. Ранее сообщалось, что восстановлением Сане занимается Кристиан Финк, часто сотрудничавший с "Баварией".
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|Бавария Мюнхен
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|3
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|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
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|Шальке
|3
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|10
|Унион Берлин
|3
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|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
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|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0