"Бавария" прогнозируемо громит "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала

В одном из вторничных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на "Альянц-Арене" в Мюнхене встречались "Бавария" и "Бешикташ". Накануне поединка мнения специалистов сводились к одному: хозяева поля одержат крупную победу, у турков шансов нет. Уж больно мощно выглядит "Бавария" на родной арене, а при Юппе Хайнкесе мюнхенцы кажутся и вовсе непобедимыми.

От чемпиона Германии ждали атакующих действий с первых минут. Но этого не произошло. Гости умело оборонялись, да и в центре поля ни в чем не уступали мюнхенцам. Однако именно команда Шенола Гюнеша помогла хозяевам поля почувствовать себя расковано. На 16-й минуте турки допустили грубую ошибку, которая стоила им удаления.

Хатчинсон небрежно отдал пас назад на Виду, а того опередил Левандовски и уже было вырывался на свидание с Фабри. В итоге хорват ценой нарушения правил остановил поляка, а арбитр этот поступок расценил как фол последней надежды. Теперь Вида пропустит и ответный матч. "Бавария" могла наказать соперника еще и розыгрышем опаснейшего стандарта, но Хамес пробил рядом с крестовиной.

На удивление, при игре в неравных составах, "Бешикташ" первым создал голевой эпизод. Это Вагнер Лав убежал к воротам Ульрайха, продравшись через частокол ног оборонцев мюнхенцев, но с ударом поспешил и мяч полетел выше ворот.

Команда Юппа Хайнкеса долго запрягала и в большинстве, ближе к концу тайма все же заставила турков прижаться к собственным воротам. На 31-й минуте "Бавария" могла открывать счет. Алаба принял снаряд на левом фланге и выполнил подачу в штрафную соперника, где Хуммельс оказался первым на мяче и мощно пробил со второго этажа, но Фабри чудом среагировал и отразил сферу в сторону.

И все же "Бешикташ" не выстоял до перерыва. Гол хозяева поля забили несколько корявый, но и за такой тоже дают три очка. Коман подхватил сферу на левом фланге и выполнил прострел на линию вратарской, Алаба отдал пас в касание на Мюллера, который с близкой дистанции ковырнул сферу в ворота Фабри – 1:0.

Интрига, в которую итак уже никто не верил, умерла вскоре после перерыва, когда Коман увеличил преимущество мюнхенцев. Но еще до этого отличный шанс забить упустил Левандовски. Роберта сбили на самой линии штрафной, и сам пострадавший вызвался исполнить стандарт. Крутил мяч поляк в самую девятку, но гостей спасла штанга.

А на 53-й минуте "Бавария" добилась своего. Левандовски получил мяч на правом фланге, прорвался до самой кромки поля и прострелил в штрафную соперника, где первым на мяче оказался Коман. Кингсли без помех отправил в касание мяч в сетку ворот Фабри – 2:0.

После этого оставалось лишь гадать, сколько еще мячей влетит в ворота чемпиона Турции. Как оказалось, мюнхенцы ограничились тремя, доведя победу до гроссмейстерских 5:0.

Сначала дубль на свой счет записал Мюллер. Роббен промчался по правой бровке и выполнил пас вперед на Киммиха, который прострелил на ближнюю штангу, а опередивший защитника Томас Мюллер сильно подправил мяч в ворота. Голкипер "Бешикташа" даже не успел выставить руки – 3:0.

Концовка же матча прошла под знаком Роберта Левандовски. В течение 10 минут нападающий сборной Польши дважды поразил ворота Фабри. Сначала Роберт добил мяч в сетку, после того как вратарь команды гостей перед собой отразил сильный удар от Хуммельса. А затем прошла атака мюнхенцев левым флангом. Роббен от бровки отдал пас на Мюллера, а тот прострелил на дальнюю штангу, где Левандовски оставалось лишь подставить ногу – 5:0.

В итоге "Бавария" одерживает прогнозируемую победу и, по всей видимости, решает вопрос о выходе в 1/4 финала после первого же матча.

"Бавария" – "Бешикташ" – 5:0

Голы: Мюллер, 43 – 1:0. Коман, 53 – 2:0. Мюллер, 66 – 3:0. Левандовски, 79 – 4:0. Левандовски, 88 – 5:0.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль (Толиссо, 83), Хамес (Роббен, 44), Коман (Рибери, 81), Мюллер, Левандовски.

"Бешикташ": Фабри, Эркин (Гёкхан Генюл, 69), Пепе, Медель (Арслан, 85), Адриано, Вида, Хатчинсон, Талиска, Бабел, Куарежма, Вагнер Лав (Тошич, 57).

Удаление: Вида, 16.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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