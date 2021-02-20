"Бавария" проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

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"Бавария" проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 22-го тура немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Бавария" 2:1

Голы: Камада, 12 - 1:0, Юнес, 31 - 2:0, Левандовски, 53 - 2:1

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе, Костич, Роде (Ильзанкер, 68), Камада, Юнес (Баркок, 74), Йович (Ахе, 68).

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Горетцка, 46), Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Левандовски, Коман (Люка Эрнандес, 82), Сане (Хави Мартинес, ).


"Кельн" - "Штутгарт" 0:1

Гол: Калайджич, 49 - 0:1

"Кельн": Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Эхизибуэ (Майер, 69), Якобс, Честич (Дрекслер, 61), Вольф, Схири, Реджбечай, Дуда (Озджан, 69), Деннис.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 85), Соса, Кастро (Томми, 67), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кулибали, 75), Вамангитука (Штенцель, 85), Калайджич (Климович, 74).


"Фрайбург" - "Унион Берлин" 0:1

Гол: Прёмель, 65 - 0:1

"Фрайбург": Мюллер, Гульде (Шлоттербек, 68), Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 64), Сантамария, Шмид, Хаберер (Хайнц, 46), Петерсен (Демирович, 64), Хелер (Шаллаи, 64).

"Унион Берлин": Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Гиссельманн, 76), Андрих, Премель (Грисбек, ), Похьянпало (Муса, 69), Ингвартсен, Бюльтер (Эндо, 76).


"Боруссия" М - "Майнц" 1:2

Голы: Онисиво, 10 - 0:1, Штиндль, 26 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Эмболо, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 81), Крамер (Закария, 46), Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Тюрам, 73).

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль (Хак, 64), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Штегер, 63), Кор, Баррейро (Боэтиюс, 81), Салаи (Глатцель, 69), Онисиво (Буркардт, 69).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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