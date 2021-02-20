"Бавария" проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 22-го тура немецкой Бундеслиги.
"Айнтрахт" - "Бавария" 2:1
Голы: Камада, 12 - 1:0, Юнес, 31 - 2:0, Левандовски, 53 - 2:1
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе, Костич, Роде (Ильзанкер, 68), Камада, Юнес (Баркок, 74), Йович (Ахе, 68).
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Горетцка, 46), Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Левандовски, Коман (Люка Эрнандес, 82), Сане (Хави Мартинес, ).
"Кельн" - "Штутгарт" 0:1
Гол: Калайджич, 49 - 0:1
"Кельн": Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Эхизибуэ (Майер, 69), Якобс, Честич (Дрекслер, 61), Вольф, Схири, Реджбечай, Дуда (Озджан, 69), Деннис.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 85), Соса, Кастро (Томми, 67), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кулибали, 75), Вамангитука (Штенцель, 85), Калайджич (Климович, 74).
"Фрайбург" - "Унион Берлин" 0:1
Гол: Прёмель, 65 - 0:1
"Фрайбург": Мюллер, Гульде (Шлоттербек, 68), Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 64), Сантамария, Шмид, Хаберер (Хайнц, 46), Петерсен (Демирович, 64), Хелер (Шаллаи, 64).
"Унион Берлин": Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Гиссельманн, 76), Андрих, Премель (Грисбек, ), Похьянпало (Муса, 69), Ингвартсен, Бюльтер (Эндо, 76).
"Боруссия" М - "Майнц" 1:2
Голы: Онисиво, 10 - 0:1, Штиндль, 26 - 1:1
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Эмболо, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 81), Крамер (Закария, 46), Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Тюрам, 73).
"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль (Хак, 64), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Штегер, 63), Кор, Баррейро (Боэтиюс, 81), Салаи (Глатцель, 69), Онисиво (Буркардт, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20