"Бавария" проиграла "Байеру" в 20 туре Бундеслиги и отпустила "Боруссию" в чемпионской гонке

В 20 туре немецкой Бундеслиги на стадионе "Бай Арена" в Леверкузене встречались "Байер" и "Бавария". В последнее время популярным итоговым счетом этого противостояния была комбинация цифр 3:1. И если перед сегодняшней встречей счет был предметом споров, то вот почти никто не сомневался, что "Бавария" одержит победу, даже на фоне того, что недавно "фармацевтов" возглавил Петер Бош, под руководством которого "Байер" подтянул многие игровые показатели, в том числе среднее количество ударов по воротам и пробег за матч. Не испортились расклады "Баварии" и на фоне отсутствия ключевого игрока – в пятницу травмировался Мануэль Нойер, место которого в воротах пришлось занять Ульрайху.

Первый тайм противостояния получился не слишком насыщенным в плане голевых моментов. Если вспоминать все, то на ум придет лишь 2 опасных эпизода, которые случились в одной атаке. На 41 минуте футболисты "Байера" обрезались в собственной контратаке, чем дали шанс "Баварии" быстро вернуть игровой снаряд на чужую половину и вывести в сольный прорыв Кингсли Комана. Француз легко выиграл в скорости Джонатана Та, однако решил не сближаться с воротами слишком уж сильно и ахнул с линии штрафной в дальний угол – Градецки взял. А вот вторая волна атаки получилась куда более успешной: Мюллер подхватил мяч на фланге, выдержал паузу и навесил точно на линию вратарской, откуда Горецка без проблем головой замкнул навес – 1:0. Перед самым перерывом "Бавария" забила еще раз – Левандовски вышел 1 на 1 и легко перебросил голкипера, но, по мнению арбитров, в эпизоде имел место офсайд, а потому первая половина встречи закончилась минимальным перевесом "немецкого Голливуда".

В начале второго тайма "фармацевтам" удалось очень быстро отыграть отставание в счете. На 53 минуте Леон Бейли отлично исполнил штрафной, положив игровой снаряд в дальнюю девятку метров с 23-ех, но нельзя исключать и ошибку голкипера – Ульрайх дернулся за стенку еще до удара, а потому достать мяч было абсолютно невозможно – 1:1. После забитого гола "Байер" еще несколько раз очень опасно подошел к чужой штрафной, а на 63 минуте и вовсе сместил перевес в игре в свою пользу: после выноса вратаря Арангис выиграл борьбу в центре поля и развил быстрый забег на чужие ворота, после которого Беллараби получил мяч на правом краю штрафной и первым касанием вывел Фолланда на свидание с Ульрахом. Немец не замешкался и в ближнем бою первым касанием переиграл голкипера – 2:1.

Bayern Munich with some defending that would be frowned upon at Sunday league level. Volland and Leverkusen deservedly lead! pic.twitter.com/pWEseUepvH