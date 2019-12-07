"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия М" - "Бавария" 2:1
Голы: Перишич, 49 - 0:1, Бенсебайни, 60 - 1:1, Бенсебайни (пен), 90 - 2:1
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Хофманн, Плеа (Херрманн, 64), Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 85).
"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Мартинес, 68), Алаба, Алькантара, Дэвис, Горетцка, Толиссо (Перишич, 20), Коман, Левандовски, Мюллер.
Удаление: Мартинес (90).
"Боруссия Д" - "Фортуна" 5:0
Голы: Ройс, 42 - 1:0, Азар, 58 - 2:0, Санчо, 63 - 3:0, Ройс, 70 - 4:0, Санчо, 74 - 5:0
"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек (Балерди, 78), Загаду, Хакими, Брандт (Дауд, 78), Витцель, Азар, Санчо, Ройс (Гетце, 73), Геррейру.
"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Хоффманн, Гиссельманн, Циммер (Ковнацки, 59), Томми (Баркок, 67), Бодзек, Бейкер (Финк, 67), Моралес, Адамс, Хеннингс.
"Фрайбург" - "Вольфсбург" 1:0
Гол: Шмид, 85 - 1:0
"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Хайнц, Кох, Шмид, Хаберер, Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 88), Гульде, Хелер (Шлоттербек, 90), Петерсен.
"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд (Шлагер, 84), Гилавоги, Жоао Виктор (Клаус, 75), Брума, Вегорст, Мехмеди (Брекало, 60).
"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 3:1
Голы: Вернер, 11 - 1:0, Вернер (пен), 52 - 2:0, Забитцер, 83 - 3:0, Бичакчич, 89 - 3:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Ильзанкер, Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Демме, Шик (Поульсен, 61), Вернер (Вольф, 85).
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Бичакчич, Пош (Бебу, 58), Кадержабек, Самассеку, Сков, Гайгер (Баумгартнер, 84), Гриллич, Адамян, Крамарич.
"Аугсбург" - "Майнц" 2:1
Голы: Озтуналы, 15 - 0:1, Рихтер, 41 - 1:1, Нидерлехнер (пен), 65 - 2:1
"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Макс, Лихтштайнер (Удуохай, 69), Едвай, Йенсен (Кордова, 82), Хедира (Моравек, 27), Варгас, Байер, Рихтер, Нидерлехнер.
"Майнц": Центнер, Аарон Мартин (Салаи, 80), Сен-Жюст, Ниакате, Боэтиюс, Кунде, Квайсон, Озтуналы, Онисиво (Авонийи, 46), Баррейро (Бросински, 46), Фернандеш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|13
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Майнц 05
|13
|15
|13
|Вердер Бремен
|13
|14
|14
|Аугсбург
|13
|14
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|16
|Герта
|14
|12
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5