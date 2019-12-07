"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги

1 Теги боруссия дортмундборуссия менхенгладбахбавария мюнхенрб лейпциг

"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия М" - "Бавария" 2:1

Голы: Перишич, 49 - 0:1, Бенсебайни, 60 - 1:1, Бенсебайни (пен), 90 - 2:1  

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Хофманн, Плеа (Херрманн, 64), Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 85).

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Мартинес, 68), Алаба, Алькантара, Дэвис, Горетцка, Толиссо (Перишич, 20), Коман, Левандовски, Мюллер.

Удаление: Мартинес (90).    


"Боруссия Д" - "Фортуна" 5:0

Голы: Ройс, 42 - 1:0, Азар, 58 - 2:0, Санчо, 63 - 3:0, Ройс, 70 - 4:0, Санчо, 74 - 5:0

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек (Балерди, 78), Загаду, Хакими, Брандт (Дауд, 78), Витцель, Азар, Санчо, Ройс (Гетце, 73), Геррейру.

"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Хоффманн, Гиссельманн, Циммер (Ковнацки, 59), Томми (Баркок, 67), Бодзек, Бейкер (Финк, 67), Моралес, Адамс, Хеннингс.


"Фрайбург" - "Вольфсбург" 1:0

Гол: Шмид, 85 - 1:0

"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Хайнц, Кох, Шмид, Хаберер, Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 88), Гульде, Хелер (Шлоттербек, 90), Петерсен.

"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд (Шлагер, 84), Гилавоги, Жоао Виктор (Клаус, 75), Брума, Вегорст, Мехмеди (Брекало, 60).


"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 3:1

Голы: Вернер, 11 - 1:0, Вернер (пен), 52 - 2:0, Забитцер, 83 - 3:0, Бичакчич, 89 - 3:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Ильзанкер, Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Демме, Шик (Поульсен, 61), Вернер (Вольф, 85).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Бичакчич, Пош (Бебу, 58), Кадержабек, Самассеку, Сков, Гайгер (Баумгартнер, 84), Гриллич, Адамян, Крамарич.


"Аугсбург" - "Майнц" 2:1

Голы: Озтуналы, 15 - 0:1, Рихтер, 41 - 1:1, Нидерлехнер (пен), 65 - 2:1

"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Макс, Лихтштайнер (Удуохай, 69), Едвай, Йенсен (Кордова, 82), Хедира (Моравек, 27), Варгас, Байер, Рихтер, Нидерлехнер.

"Майнц": Центнер, Аарон Мартин (Салаи, 80), Сен-Жюст, Ниакате, Боэтиюс, Кунде, Квайсон, Озтуналы, Онисиво (Авонийи, 46), Баррейро (Бросински, 46), Фернандеш.

Читайте также: "Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вынесли аутсайдера через 5-3-2

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 13 28
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 13 27
3 Шальке Шальке 13 25
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 13 24
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 13 23
6 Фрайбург Фрайбург 13 22
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 13 22
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 13 21
9 Вольфсбург Вольфсбург 13 20
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 14 18
11 Унион Берлин Унион Берлин 13 16
12 Майнц 05 Майнц 05 13 15
13 Вердер Бремен Вердер Бремен 13 14
14 Аугсбург Аугсбург 13 14
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 13 12
16 Герта Герта 14 12
17 Кельн Кельн 13 8
18 Падерборн Падерборн 13 5
Полная таблица

топ-5 тегов