"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0
Закончился центральный матч 15 тура немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха принимала у себя дома мюнхенскую "Баварию". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.
Несмотря на поражение, "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу. В их активе 33 очка. "Боруссия", набрав 24 балла, занимает 7 место.
"Боруссия" М - "Бавария" 3:2 (2:2)
Голы: Левандовски, 20 (пенальти) - 0:1, Горетцка, 26 - 0:2, Хофманн, 36 - 1:2, Хофманн, 45 - 2:2, Нойхаус, 49 - 3:2
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Хофманн (Вендт, 89), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Вольф, 82), Эмболо.
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Зюле, Дэвис, Дуглас Коста (Коман, 68), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20