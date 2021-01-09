"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0

Теги бавария мюнхенборуссия менхенгладбах

"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0Закончился центральный матч 15 тура немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха принимала у себя дома мюнхенскую "Баварию". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2

Несмотря на поражение, "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу. В их активе 33 очка. "Боруссия", набрав 24 балла, занимает 7 место.

"Боруссия" М - "Бавария" 3:2 (2:2)

Голы: Левандовски, 20 (пенальти) - 0:1, Горетцка, 26 - 0:2, Хофманн, 36 - 1:2, Хофманн, 45 - 2:2, Нойхаус, 49 - 3:2

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Хофманн (Вендт, 89), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Вольф, 82), Эмболо.

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Зюле, Дэвис, Дуглас Коста (Коман, 68), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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