"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0

Закончился центральный матч 15 тура немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха принимала у себя дома мюнхенскую "Баварию". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.



Несмотря на поражение, "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу. В их активе 33 очка. "Боруссия", набрав 24 балла, занимает 7 место.

"Боруссия" М - "Бавария" 3:2 (2:2)

Голы: Левандовски, 20 (пенальти) - 0:1, Горетцка, 26 - 0:2, Хофманн, 36 - 1:2, Хофманн, 45 - 2:2, Нойхаус, 49 - 3:2

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Хофманн (Вендт, 89), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Вольф, 82), Эмболо.