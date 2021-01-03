"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"

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"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"14 тур немецкой Бундеслиги продолжился матчем в Мюнхене. "Бавария", несмотря на то, что после первого тайма уступала 0:2, смогла разгромить "Майнц" 5:2.

Победа позволила мюнхенцам сохранить первую строчку таблицы. Теперь у них 33 очка. Гости же по прежнему находятся в зоне вылета. Только 6 очков и 17 место в таблице.

"Бавария" - "Майнц" 5:2 (0:2)

Голы: Буркардт, 312 - 0:1, Хак, 44 - 0:2, Киммих, 50 - 1:2, Сане, 55 - 2:2, Зюле, 70 - 3:2, Левандовски, 76 (пенальти) - 4:2, Левандовски, 83 - 5:2, 

"Бавария": Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.

"Майнц": Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).

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