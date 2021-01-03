"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"
14 тур немецкой Бундеслиги продолжился матчем в Мюнхене. "Бавария", несмотря на то, что после первого тайма уступала 0:2, смогла разгромить "Майнц" 5:2.
Победа позволила мюнхенцам сохранить первую строчку таблицы. Теперь у них 33 очка. Гости же по прежнему находятся в зоне вылета. Только 6 очков и 17 место в таблице.
"Бавария" - "Майнц" 5:2 (0:2)
Голы: Буркардт, 312 - 0:1, Хак, 44 - 0:2, Киммих, 50 - 1:2, Сане, 55 - 2:2, Зюле, 70 - 3:2, Левандовски, 76 (пенальти) - 4:2, Левандовски, 83 - 5:2,
"Бавария": Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.
"Майнц": Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20