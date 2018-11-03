"Бавария" прокомментировала информацию о создании Суперлиги

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном выходе клуба из Бундеслиги и о создании Суперлиги.

"Мы ничего не знаем о Суперлиге. Мы не вели никаких переговоров и почему наш клуб фигурирует в этих слухах не понятно. Также могу заверить, что "Бавария" останется в Бундеслиге и УЕФА пока я председатель правления клуба" - приводит слова Румменигге сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Бавария" и еще 10 топ-клубов Европы хотят создать турнир, который заменил бы Лигу Чемпионов.

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