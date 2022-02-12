"Бавария" пропустила 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги впервые за последние 47 лет

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" пропустила четыре гола в первом тайма матча 22-го тура чемпионата Германии с "Бохумом" (2:4).

В последний раз подобное произошло с "Баварией" в 1975 году в поединке с "Айнтрахтом". Тогда мюнхенцы проиграли со счетом 0:6, пропустив пять голов в первой половине.

"Бавария", набрав 52 очка в 22 турах, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

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