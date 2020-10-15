"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона

Теги бавария мюнхен

"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона

В перенесенной игре 1-го раунда Кубка Германии "Бавария" уверенно разобралась с "Дюреном".

"Дюрен" - "Бавария" 0:3

Голы: Шупо-Мотинг, 24 - 0:1, Мюллер (пен), 36 - 0:2, Шупо-Мотинг, 75 - 0:3

"Дюрен": Якмут, Беккер, Вебер, Собех, Випперфюрт (Мабанза, 81), Штерманн (Сарыкая, 81), Пютц, Антоски (Блея, 53), Зимон (Матушчик, 53), Брашнич (Ло Яконо, 70), Омербашич.

"Бавария": Нюбель, Боатенг, Зюле (Штиллер, 46), Дэвис, Сарр, Дуглас Коста (Зиб, 61; Онтужанс, 87), Мусиала, Мюллер (Даяку, 61), Хави Мартинес, Шупо-Мотинг (Арп, 77), Рока.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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