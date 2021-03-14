"Бавария" прошлым летом активно интересовалась Саулем

Мюнхенская "Бавария" летом 2020 года проявляла интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Diario AS.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривал кандидатуру хавбека в качестве замены испанскому полузащитнику Тьяго Алькантаре, который перешел в "Ливерпуль". Саулем также интересовались "Барселона" и "Манчестер Сити", но он решил не менять клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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