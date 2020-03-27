"Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной"
"Бавария" серьезно настроена на приобретение в летнее трансферное окно вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, утверждает Sport.es.
По информации издания, немецкий клуб намерен купить 27-летнего голкипера летом 2021 года. Тер Штеген станет потенциальной заменой Мануэля Нойера в "Баварии".
Отмечается, что переговоры по новому контракту 34-летнего немца зашли в тупик. Именно поэтому "Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной". Соглашение футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 34 матчах за сине-гранатовых, в которых пропустил 34 гола.
А еще: Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16