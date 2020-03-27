"Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной"

2 Теги бавария мюнхенбарселонамарк-андре тер штегенмануэль нойер

"Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной""Бавария" серьезно настроена на приобретение в летнее трансферное окно вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, утверждает Sport.es.

По информации издания, немецкий клуб намерен купить 27-летнего голкипера летом 2021 года. Тер Штеген станет потенциальной заменой Мануэля Нойера в "Баварии".

Отмечается, что переговоры по новому контракту 34-летнего немца зашли в тупик. Именно поэтому "Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной". Соглашение футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 34 матчах за сине-гранатовых, в которых пропустил 34 гола.

А еще: Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Абсолютно правильная просьба!Только за !31 гол только в Примере!Ему будет лучше в Мюнхене!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Барса может продлить контракт и летом 21-года, как и продать, по цене которая Баварии и не снилась. ......И "Ливерпуль" тому пример, выкупивший Аллисона у "Ромы" за 72 000 000.

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