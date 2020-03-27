"Бавария" серьезно настроена на приобретение в летнее трансферное окно вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, утверждает Sport.es.

По информации издания, немецкий клуб намерен купить 27-летнего голкипера летом 2021 года. Тер Штеген станет потенциальной заменой Мануэля Нойера в "Баварии".

Отмечается, что переговоры по новому контракту 34-летнего немца зашли в тупик. Именно поэтому "Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной". Соглашение футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 34 матчах за сине-гранатовых, в которых пропустил 34 гола.

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