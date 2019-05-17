"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
"Бавария" решила поддержать ЛГБТ-сообщество во время игры 34-го тура с "Айнтрахтом". Об этом сообщает официальный сайт команды.
Клуб вывесит радужные флажки на угловых стойках на этом матче.
"Мы организовали эту акцию совместно с нашими фанатами, чтобы показать нашу толерантность в отношении борьбы с расизмом и гомофобией", - сказал председатель правления Карл-Хайнц Румменигге.
"Бавария" опережает "Баварию" на 2 балла и в случае победы над "Айнтрахтом" гарантирует себе чемпионский титул.
Матч "Бавария" - "Айнтрахт" состоится 18 мая. Начало - в 16:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19