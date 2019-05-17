"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

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"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

"Бавария" решила поддержать ЛГБТ-сообщество во время игры 34-го тура с "Айнтрахтом". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Клуб вывесит радужные флажки на угловых стойках на этом матче.

"Мы организовали эту акцию совместно с нашими фанатами, чтобы показать нашу толерантность в отношении борьбы с расизмом и гомофобией", - сказал председатель правления Карл-Хайнц Румменигге.

"Бавария" опережает "Баварию" на 2 балла и в случае победы над "Айнтрахтом" гарантирует себе чемпионский титул.

Матч "Бавария" - "Айнтрахт" состоится 18 мая. Начало - в 16:30 (мск).  

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Комментарии

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Крош
Крош

Решили поддержать Бабселону,Петушалду и Хрыстю!Браво!

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Карыч
Карыч

А на заднице расположат цветок мака. Это так путалонисто. Хе-хе...

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Карыч
Карыч

И аналдисто!

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Крош
Крош

+Наиплатнейше.

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Крош
Крош

Просто космос!

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