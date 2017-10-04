"Бавария" проведет переговоры с Луисом Энрике

Теги бавария мюнхенлуис энрике

"Бавария" проведет переговоры с Луисом ЭнрикеСегодня мюнхенская "Бавария" проведет переговоры с известным испанским тренером Луисом Энрике, информирует sport.es.

По сведениям источника, стороны намерены обсудить условия прихода 47-летнего специалиста на "тренерский мостик" самого титулованного клуба Германии.

Отметим, что другими кандидатами на пост наставника "Баварии" называются Луи Ван Гаал, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель.

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