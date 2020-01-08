"Бавария" провела презентацию Оливера Кана

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"Бавария" провела презентацию Оливера Кана

"Бавария" представила Оливера Кана в качестве члена правления клуба.

Ближайшие два года Кан будет помощником председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге, а с 1 января 2022 года, когда у Румменигге истечет контракт, Кан займет его пост.

50-летний Кан будучи футболистом выступал за "Баварию" с 1994 по 2008 год.

В этом сезоне после 17 туров "Бавария" идет в Бундеслиге на третьем месте.

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