"Бавария" - ПСЖ - 3:1 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Баварией" и ПСЖ.
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