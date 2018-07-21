"Бавария" - ПСЖ - 3:1 (обзор)

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"Бавария" - ПСЖ - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Баварией" и ПСЖ.

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