"Бавария", ПСЖ и "МЮ" вступили в борьбу за Родри
"Бавария", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Родри Эрнандесу, сообщает Marca.
По сведениям издания, немецкий, французский и английский клубы готовы заплатить за хавбека полную сумму отступных, которая составляет 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родри также входит в сферу интересов "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 22-летний Родри провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14