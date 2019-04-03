"Бавария", ПСЖ и "МЮ" вступили в борьбу за Родри

Теги бавария мюнхенпсжманчестер юнайтедатлетико мадридродри

"Бавария", ПСЖ и "МЮ" вступили в борьбу за Родри

"Бавария", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Родри Эрнандесу, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий, французский и английский клубы готовы заплатить за хавбека полную сумму отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родри также входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Родри провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Сауля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 31 61
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 31 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов