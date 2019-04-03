"Бавария", ПСЖ и "МЮ" вступили в борьбу за Родри

"Бавария", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Родри Эрнандесу, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий, французский и английский клубы готовы заплатить за хавбека полную сумму отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родри также входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Родри провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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