"Бавария" пытается переманить таланта из "Монако"

"Бавария" нацелилась на полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб хочет воспользоваться желанием 16-летнего футболиста сменить молодёжную команду и переманить его в свою академию.

Юный хавбек связан с "Монако" контрактом до 2021 года, поэтому не исключено, что "Баварии" придётся заплатить за него.

Стоит отметить, что Межбри пока не дебютировал за основу монегасков.

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