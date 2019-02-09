"Бавария" пытается переманить таланта из "Монако"

Теги бавария мюнхенмонакоганнибал межбритрансферы

"Бавария" пытается переманить таланта из "Монако"

"Бавария" нацелилась на полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри, сообщает Bild. 

По сведениям издания, мюнхенский клуб хочет воспользоваться желанием 16-летнего футболиста сменить молодёжную команду и переманить его в свою академию.

Юный хавбек связан с "Монако" контрактом до 2021 года, поэтому не исключено, что "Баварии" придётся заплатить за него.

Стоит отметить, что Межбри пока не дебютировал за основу монегасков.

Не пропустите: "Бавария" пытается переманить таланта из "Шальке". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
7 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 21 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов