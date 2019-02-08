"Бавария" пытается переманить таланта из "Шальке"

"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке" Ахмеда Кутуджу, сообщает Bild.

По сведениям издания, скауты мюнхенского клуба уже просматривали несколько раз игру 18-летнего футболиста.

Впрочем, заполучить перспективного турка будет нелегко, ведь только на прошлой неделе он заключил с "кобальтовыми" контракт до 2022 года.

В текущем сезоне Кутуджу сыграл за "Шальке" 6 матчей и забил 2 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

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