"Бавария" пытается переманить таланта из "Шальке"
"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке" Ахмеда Кутуджу, сообщает Bild.
По сведениям издания, скауты мюнхенского клуба уже просматривали несколько раз игру 18-летнего футболиста.
Впрочем, заполучить перспективного турка будет нелегко, ведь только на прошлой неделе он заключил с "кобальтовыми" контракт до 2022 года.
В текущем сезоне Кутуджу сыграл за "Шальке" 6 матчей и забил 2 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.
Не пропустите: "Бавария" объявила о трансфере перспективного нападающего. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
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|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
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|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
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|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11