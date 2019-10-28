"Бавария" рассматривает кандидатуру Почеттино

"Бавария" проявляет заинтересованность в услугах наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как сообщает немецкая пресса, руководство "ротен" может пригласить аргентинца в случае отставки Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Также отмечается, что мюнхенский клуб не рассматривает кандидатуру Ральфа Рангника.

"Бавария" по итогам девяти туров занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. Его контракт со "шпорами" рассчитан до июня 2023 года.

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