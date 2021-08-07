"Бавария" рассматривает вариант с возвращением Рибери

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"Бавария" рассматривает вариант с возвращением Рибери

Фото инстаграм Франка Рибери

Известный французский футболист Франк Рибери может вернуться в "Баварию", утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, приютить ветерана не прочь председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан и почётный президент Ули Хенесс.

Сам 38-летний вингер хочет продолжить карьеру в Италии, где он два сезона отыграл за "Фиорентину".

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

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