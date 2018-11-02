"Бавария" рассматривала возможность выхода из Бундеслиги и Лиги Чемпионов

"Бавария" в 2016 году могла прекратить выступления в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.

Как сообщает Der Spiegel, клуб обсуждал возможный выход из турниров с юристами из компании Cleary Gottlieb.

Также отмечается, что "Бавария" договаривалась с шестью неизвестными клубами о создании Суперлиги, однако УЕФА удалось отговорить клубы от этой идеи.

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