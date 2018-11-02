"Бавария" рассматривала возможность выхода из Бундеслиги и Лиги Чемпионов
"Бавария" в 2016 году могла прекратить выступления в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.
Как сообщает Der Spiegel, клуб обсуждал возможный выход из турниров с юристами из компании Cleary Gottlieb.
Также отмечается, что "Бавария" договаривалась с шестью неизвестными клубами о создании Суперлиги, однако УЕФА удалось отговорить клубы от этой идеи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|21
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|19
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|5
|Вердер Бремен
|9
|17
|6
|РБ Лейпциг
|9
|16
|7
|Герта
|9
|16
|8
|Хоффенхайм
|9
|13
|9
|Аугсбург
|9
|12
|10
|Вольфсбург
|9
|12
|11
|Фрайбург
|9
|12
|12
|Байер Леверкузен
|9
|11
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|ФК Нюрнберг
|9
|9
|15
|Шальке
|9
|7
|16
|Ганновер 96
|9
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|5
|18
|Штутгарт
|10
|5