"Бавария" разгромила аутсайдера Бундеслиги

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"Бавария" разгромила аутсайдера Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Арминию" со счетом 3:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри и Джамала Мусиалы, а также автогол Якоба Лаурсена.

"Бавария", набрав 72 очка, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Арминия" с 26 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

"Арминия" – "Бавария" - 0:3 (0:2)
Голы: Барретт-Лаурсен, 10 (автогол) - 0:1, Гнабри, 45 - 0:2, Мусиала, 84 - 0:3

"Арминия": Ортега, Рамуш, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Белло, 39), Притль, Шопф (Кастро, 74), Окугава, Кунце (Василиадис, 45), Виммер, Зерра (Хак, 74).

"Бавария": Нойер, Упамекано, Павар, Ньянзу (Станишич, 46), Дэвис, Гнабри (Видович, 89), Забитцер (Сане, 61), Горетцка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 61), Левандовски (Шупо-Мотинг, 89).

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6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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