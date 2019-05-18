"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй

В рамках заключительного тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома уверенно разобралась с "Айнтрахтом".

Мюнхенцы выиграли со счётом 5:1, благодаря чему в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

"Бавария" – "Айнтрахт" - 5:1

Голы: Коман, 4 - 1:0, Аллер, 50 - 1:1, Алаба, 53 - 2:1, Санчеш, 58 - 3:1, Рибери, 72 - 4:1, Роббен, 78 - 5:1.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Санчеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" одолела менхенгладбахскую "Боруссию". Впрочем, этого хватило только для финиша на втором месте.

"Боруссия М" – "Боруссия Д" - 0:2

Голы: Санчо, 45 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2.

"Боруссия М": Зоммер, Байер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Закария, Крамер (Штробль, 63), Азар (Херрманн, 75), Хофманн, Траоре (Плеа, 66), Дрмич.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Санчо (Дауд, 87), Гётце (Пако Алькасер, 75), Пулишич, Ройс (Шмельцер, 83), Дилэйни, Вайгль.

Не пропустите: СМИ: "Бавария" уволит Ковача вне зависимости от итогов сезона. | http://soccernews.ru