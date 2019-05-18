"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй
В рамках заключительного тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома уверенно разобралась с "Айнтрахтом".
Мюнхенцы выиграли со счётом 5:1, благодаря чему в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
"Бавария" – "Айнтрахт" - 5:1
Голы: Коман, 4 - 1:0, Аллер, 50 - 1:1, Алаба, 53 - 2:1, Санчеш, 58 - 3:1, Рибери, 72 - 4:1, Роббен, 78 - 5:1.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Санчеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.
В параллельном матче дортмундская "Боруссия" одолела менхенгладбахскую "Боруссию". Впрочем, этого хватило только для финиша на втором месте.
"Боруссия М" – "Боруссия Д" - 0:2
Голы: Санчо, 45 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2.
"Боруссия М": Зоммер, Байер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Закария, Крамер (Штробль, 63), Азар (Херрманн, 75), Хофманн, Траоре (Плеа, 66), Дрмич.
"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Санчо (Дауд, 87), Гётце (Пако Алькасер, 75), Пулишич, Ройс (Шмельцер, 83), Дилэйни, Вайгль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19