"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфуртборуссия дортмундборуссия менхенгладбах

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй

В рамках заключительного тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома уверенно разобралась с "Айнтрахтом".

Мюнхенцы выиграли со счётом 5:1, благодаря чему в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

"Бавария" – "Айнтрахт" - 5:1

Голы: Коман, 4 - 1:0, Аллер, 50 - 1:1, Алаба, 53 - 2:1, Санчеш, 58 - 3:1, Рибери, 72 - 4:1, Роббен, 78 - 5:1.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Санчеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" одолела менхенгладбахскую "Боруссию". Впрочем, этого хватило только для финиша на втором месте.

"Боруссия М" – "Боруссия Д" - 0:2

Голы: Санчо, 45 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2.

"Боруссия М": Зоммер, Байер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Закария, Крамер (Штробль, 63), Азар (Херрманн, 75), Хофманн, Траоре (Плеа, 66), Дрмич.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Санчо (Дауд, 87), Гётце (Пако Алькасер, 75), Пулишич, Ройс (Шмельцер, 83), Дилэйни, Вайгль.

Не пропустите: СМИ: "Бавария" уволит Ковача вне зависимости от итогов сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
Полная таблица

топ-5 тегов