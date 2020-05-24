"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 27 туре Бундеслиги, но открыла немало своих проблем. Все это накануне супер-дерби с Дортмундом!

Дортмунд за час до начала матча в Мюнхене победил "Вольфсбург", приблизившись к "Баварии" на расстояние одного очка, поэтому подопечным Ханси Флика нужно было побеждать. Наставник "рекордмайстера" сделал два изменения по сравнению с игрой против "Униона" – вместо Гнабри вышел Коман, а Тьяго сменил Перишич. "Айнтрахт" приехал без Абрахама, у которого проблемы со спиной. Старт встречи ничем не запомнился! Казалось, "Бавария" продолжает линию, начатую с Унион – соперник сводил игру до единоборств в центре и даже активно прессинговал на чужой половине поля, а моментов не возникало. Впрочем, с 11 по 17-ю минуты хозяева провели ряд атак: Левандовски проверил на прочность перекладину, Перишич замыкал забросы в зону прямо перед Траппом, а Павар пробивал головой после навеса Киммиха – голкипер парировал. В конце концов, все завершилось простеньким взятием ворот: Мюллер прострелил с левого фланга в штрафную, а Горецка выстрелил в касание в правую девятку – 1:0.



"Айнтрахт" после пропущенного гола потерял контроль над игрой, всей командой откатившись на свою половину поля. "Бавария" доминировала, но моментов вообще не возникало – можно вспомнить только дальний удар Перишича в ближний угол (Трапп поймал мяч), на который Хинтереггер ответил выстрелом метров с 25-ти (над перекладиной). Было еще замыкания подачи с углового в исполнении Мюллера на 39-й минуте, но оно было очень неточным. Тем не менее, пассивность "Айнтрахта" была наказана на 41-й минуте: Дэвис выполнил передачу с левого фланга на Мюллера, а тот, неуклюже обработав мяч, пробил мимо Траппа в ближний угол – 2:0. На этом первый тайм и завершился. Ади Хюттер на второй тайм бросил в бой Чендлера, но уже на 50 с лишним секунде "Бавария" праздновала третий гол: Коман прошел по правому флангу и выполнил подачу на голову Левандовски – 3:0. Казалось, это конец для "Айнтрахта", но Хинтереггер имел на это свое мнение: двумя точными ударами после навесов с углового на 52-й и 55-й минутах австриец сократил отставание "орлов" до минимума – 3:2!



"Бавария", однако, наказала соперника за дерзость уже на 61-й минуте: Фернандес перехватил мяч у Комана перед собственной штрафной, но сам же неуклюже выкатил его на Дэвиса – Альфонсо не простил, расстреляв дальний угол ударом с правого края. "Айнтрахт" мог сократить отставание выстрелом Мията Гачиновича метров с трех на 68-й минуте, однако мюнхенцев спас Нойер. Впрочем, через восемь минут на помощь бомбардирам пришел Хинтереггер, который неудачно остановил мяч после удара Гнабри мимо Траппа – "круглый" закатился в ворота от ноги защитника "орлов". Невероятно, но и после пятого пропущенного гола франкфуртцы получили шанс отличиться – на 83-й минуте Костич прорвался по левому полуфлангу в штрафную и пробил точно в дальний угол, но попал в штангу! Этот момент стал последним во встрече. Таким образом, "Бавария" набрала 61 очко, восстановив гандикап в четыре очка от второго места. "Айнтрахт", имея в активе всего 28 зачетных баллов, держится на тринадцатой строчке в турнирной таблице. От зоны вылета "орлов" отделяют всего 5 пунктов.

В следующем туре "Боруссия" – вот где будет жарковато!

После неубедительной победы над "Унионом" пять голов "Айнтрахту" выглядят ренессансом "красной машины", однако делать выводы по игре стоит очень осторожно. При безусловной справедливости результата следует не забывать о фантастической простоте голов: первые два забивали в тренировочном режиме, третий прилетел со стандарта, в четвертом все сделал Фернандес, а пятый оказался автоголом – каждая из этих ситуаций характеризовалась индивидуальными ошибками защитников и не стала следствием хитроумных комбинаций и открываний. Именно элементарные прострелы и подачи сделали "Баварии" результат, хотя интересных атак хватало. "Боруссия" будет оказывать большее сопротивление. Кроме того, в первом тайме в "Баварии" можно вспомнить буквально 10 минут высокого темпа – за это время команда и забила первый гол. Второй тайм в плане скоростей также не впечатлял, да и вообще мюнхенцы победили без особых усилий – они просто держали мяч и мастерски наказывали за ошибки. Вероятно, Ханси Флик на фоне большой карантинной паузы банально дозирует нагрузки. У "Боруссии" с интенсивностью игры в первые две недели все было сложнее. Какой подход лучше, покажет очная встреча во вторник!

С другой стороны, следует отметить, что "Бавария" и в невысоком темпе доминировала на поле, а во время коротких нашествий "Айнтрахт" вообще сыпался. Особенно разрушительными стали перемещения Мюллера, Киммиха и Комана в последней трети поля – хавбеки раз за разом открывали зоны и врывались в них, на трех отдав 15 передач под удар. Показательным был эпизод на 14-й минуте, когда Киммих обыгрался в стеночку и отдал передачу на Павара – тот пробил головой в створ. За каждым участником комбинации защитники "орлов" не уследили. Также характерно, что все голы пришли с флангов – в матче с "Унионом" подопечные Флика раз за разом создавали изоляции для рывков по бровке к штрафной.



"Бавария" доказала, что для разгрома любого соперника в любой формации ей достаточно банального класса. В обороне, однако, не все так гладко – в позиционной стадии "Айнтрахт" никак не напряг соперника, но голы Хинтереггера и момент Гачиновича-Силвы явно говорят о проблемах на стандартах. Правда, вряд ли они системные, ведь при Флике в Бундеслиге мюнхенцы пропустили всего два гола со стандартов – хотя и оба с угловых. Куда больше вопросов к зоне на правом фланге, откуда прилетали голы с "Байером", "Падерборном", "Боруссией" (М.), с "Айнтрахтом" во Франкфурте и в Мюнхене, когда Костич бил в штангу – там заметны регулярные позиционные недоразумения при участии Павара и центрбеков. В общем, "Бавария" произвела неоднозначное впечатление. Очень много голов и моментов, но слишком просто в атаке – "Айнтрахт" сам помогал забивать. Контроль над позиционными атаками соперника, но проблемы справа и два глупых гола с корнера. Словом, вердикт по форме "красной машины" нужно выносить во вторник, в матче против "Боруссии", чего мы и ждем!