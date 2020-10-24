"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик

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"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 4:0. Победу мюнхенскому клубу принес нападающий Роберт Левандовски, который сделал хет-трик. Также голы на счету Лероя Сане и Джерома Мусиалы.

"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 10 - 1:0, Левандовски, 26 - 2:0, Левандовски, 60 - 3:0, Сане, 72 - 4:0 , Мусиала, 90 - 5:0

"Бавария": Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 69), Киммих, Мюллер, Горетцка, Коман, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68).

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Тута, Ильзанкер, Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва, Дост.

"Майнц" – "Боруссия" М - 2:3 (2:1)
Голы: Штиндль, 15 - 0:1, Матета, 23 - 1:1, Матета, 36 - 2:1, Хофманн, 76 (с пенальти) - 2:2, Гинтер, 83 - 2:3

"Унион" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Грифо, 34 - 0:1, Андрих, 36 - 1:1

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба, 8 - 0:1, Упамекано, 11 - 1:1, Забитцер, 77 (с пенальти) - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Мукиеле, Форсберг (Поульсен, 66), Кампль, Клюйверт (Ольмо, 66), Нкунку, Хенрихс, Серлот.

Не пропустите: "Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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