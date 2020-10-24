"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 4:0. Победу мюнхенскому клубу принес нападающий Роберт Левандовски, который сделал хет-трик. Также голы на счету Лероя Сане и Джерома Мусиалы.
"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 10 - 1:0, Левандовски, 26 - 2:0, Левандовски, 60 - 3:0, Сане, 72 - 4:0 , Мусиала, 90 - 5:0
"Бавария": Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 69), Киммих, Мюллер, Горетцка, Коман, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68).
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Тута, Ильзанкер, Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва, Дост.
"Майнц" – "Боруссия" М - 2:3 (2:1)
Голы: Штиндль, 15 - 0:1, Матета, 23 - 1:1, Матета, 36 - 2:1, Хофманн, 76 (с пенальти) - 2:2, Гинтер, 83 - 2:3
"Унион" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Грифо, 34 - 0:1, Андрих, 36 - 1:1
"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба, 8 - 0:1, Упамекано, 11 - 1:1, Забитцер, 77 (с пенальти) - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Мукиеле, Форсберг (Поульсен, 66), Кампль, Клюйверт (Ольмо, 66), Нкунку, Хенрихс, Серлот.
Не пропустите: "Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20