"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 4:0. Победу мюнхенскому клубу принес нападающий Роберт Левандовски, который сделал хет-трик. Также голы на счету Лероя Сане и Джерома Мусиалы.

"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 10 - 1:0, Левандовски, 26 - 2:0, Левандовски, 60 - 3:0, Сане, 72 - 4:0 , Мусиала, 90 - 5:0

"Бавария": Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 69), Киммих, Мюллер, Горетцка, Коман, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68).

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Тута, Ильзанкер, Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва, Дост.

"Майнц" – "Боруссия" М - 2:3 (2:1)

Голы: Штиндль, 15 - 0:1, Матета, 23 - 1:1, Матета, 36 - 2:1, Хофманн, 76 (с пенальти) - 2:2, Гинтер, 83 - 2:3

"Унион" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Грифо, 34 - 0:1, Андрих, 36 - 1:1

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:1 (1:1)

Голы: Кордоба, 8 - 0:1, Упамекано, 11 - 1:1, Забитцер, 77 (с пенальти) - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Мукиеле, Форсберг (Поульсен, 66), Кампль, Клюйверт (Ольмо, 66), Нкунку, Хенрихс, Серлот.

Не пропустите: "Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей. | http://soccernews.ru